تعرف على حدود السحب والتحويل من حسابات المحمول البنكية

كتب - أحمد يعقوب

ينشر "اليوم السابع" حدود السحب والتحويل من حسابات المحمول البنكية والتى تتراوح 30 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، وذلك بحسب قواعد الدفع باستخدام المحمول والإقراض والإدخار الرقمى الصادرة عن البنك المركزى المصرى، والمتوقع تنفيذها خلال أيام.

وحزمة القواعد الجديدة تمثل توجهًا جديدًا من نوعه فى القطاع المصرفى حيث تسمح بتقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظى، كما تسمح بالتشغيل البينى الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت أمانى شمس الدين – وكيل أول محافظ البنك المركزى لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، بأن "حزمة القواعد الجديدة تعد نقلة نوعية فى العمل المصرفى، حيث تسمح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكى للعملاء فى منح القروض (مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه فى دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلخ) بديلا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء فى الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظى، وخاصة فى حالة العملاء الذين ليس لديهم أى تاريخ ائتمانى أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفى مما سيكون له بالغ الأثر فى زيادة عدد المستفيدين من الحصول على الخدمات الائتمانية المصرفية بسهولة ويسر، وجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score تعمل حاليًا على تنفيذ الأنظمة الخاصة بنماذج التقييم الرقمى المستخدمة فى ذلك النوع من الإقراض وذلك فى ظل توجيهات البنك المركزى".