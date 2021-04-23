اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل رقمنة 29 قرية ضمن "حياة كريمة" بسوهاج بتكلفة 414 مليون جنيه

الجمعة، 23 أبريل 2021 03:00 ص
تعرف على تفاصيل رقمنة 29 قرية ضمن "حياة كريمة" بسوهاج بتكلفة 414 مليون جنيه حياة كريمة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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مبادرة حياة كريمة لرقمنه القرى، والتي تسعى لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق وتتواصل الجهود لاستكمال عمليات التنمية فى كافة القرى المستهدفة على مدار 3 سنوات.

رقمنه القرى هي من أهم وسائل تطوير المواطن ومبادرة حياة كريمة بالتعاون وزارة الاتصالات وضعت خطة لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت.

"اليوم السابع" يرصد القرى المستهدفة ضمن مشروع رقمنه القرى بمبادرة حياة كريمة من خلال توصيل الإنترنت، على أن يكون هناك خط "فايبر" لكل منزل وربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الإنترنت، والعمل مع الجهات الحكومية لمحو الأمية الرقمية للبالغين، وتطوير مكاتب البريد مع تزويدها بماكينات صراف آلى.

مركز البلينا أحد المراكز الجنوبية الذى استفاد بشكلا كبير من رقمنه القرية حيث تم أستهداف قرى الاصلاح والباسكية والتوادر والحبيل والشلولية والحجز والحرجة بحرى والحرجة قبلى والحلافي والساحل بحري والساحل قبلى والسلماني والسمطا والشيخ بركة والشيخ مرزوق والعساكرة والعوكليه والغابات والغنيمية والوحلية الكبيرة، وأولاد عليو وبرخيل وبرديس وبنى حميل وبني منصور، وعرابة ابيدوس، منشاة برديس ونجوع مازن غرب ونجوع برديس والزواتنه القبلية بإجمالى 29 قرية بمبلغ حوالى 414 مليون و.9825 جنيه تقريبا والمشروع يخدم الاف من المواطنين.

 


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