الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخزن كرتون بشبرا الخيمة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بمخزن كرتون بشارع جمال عبد العظيم مدينة 6 أكتوبر بالقطاوى بحى شرق شبرا الخيمة، وتم السيطرة على الحريق دون أى خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن كرتون بشارع جمال عبد العظيم مدينة 6 أكتوبر الجديدة بجوار المقلب الوسيط بحى شرق شبرا الخيمة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وانتقل لموقع الحريق العقيد هيثم شحاته وكيل الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أعمال التبريد بعد السيطرة على الحريق



أعمال السيطرة على الحريق



جانب من الحريق



خلال السيطرة على الحريق