اليوم السابع
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الحادثة السابعة..عامل يقتل زوجته بسبب 1000جنيه و 4شياطين يحرقون مسنة (فيديو)

الجمعة، 23 أبريل 2021 01:52 م
الحادثة السابعة..عامل يقتل زوجته بسبب 1000جنيه و 4شياطين يحرقون مسنة (فيديو) الحادثة السابعة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تغطية لأهم وأبرز الجرائم والقضايا والمحاكمات أجراها "اليوم السابع"، وقدمها الزميل أحمد الجعفرى، من خلال برنامج "الحادثة السابعة"، سلطت الضوء على قضايا الخلافات الزوجية والتى انتهت بقتل رجلين لزوجتهما فى منطقتى أبو النمرس وبولاق الدكرور.

كما شملت تغطية "الحادثة السابعة"، آخر تطورات قضية حرق جثة سيدة متوفية بكورونا بمقابر الباجور في حلوان، وتفاصيل سرقة مسنة وحرق منزلها بمنطقة الزيتون.

وسلطت التغطية الضوء على أبرز الأحكام الصادرة خلال الأسبوع الماضى، ومن بينها الحكم على المتهم بالتستر على المتحرش بطفلة المعادى، والحكم على المتهمين فى قضية "شهيدة الشرف" بمحافظة الدقهلية.

وأخيرًا تناولت التغطية أخر تطورات حادث قطار طوخ، وإحالة الطبيب النفسى المتهم بالتحرش بالفتيات وزوجته لمحكمة الجنايات.


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كورونا

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