الأمم المتحدة تعلن عن نجاح وصول قافلة إنسانية إلى إقليم دونيتسك في أوكرانيا

أ ش أ

قال يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الانسانية بالأمم المتحدة إن قافلة إنسانية نظمتها الأمم المتحدة قد نجحت فى الوصول إلى إقليم دونيتسك فى اوكرانيا وذلك عبر معبر نوفوترويتسكى حيث حملت 23 طنا من مواد النظافة الى هناك.



وأشار المتحدث إلى أن تلك هي ثانى قافلة للمنظمة الدولية تمر عبر نقطة العبور منذ إعادة فتحها لتسليم البضائع الإنسانية قبل أكثر من أسبوع بقليل كما انها حاليا المحطة الوحيدة العاملة لايصال المساعدات الانسانية على خط الاتصال.



وأضاف المتحدث أن التسليم الأول كان قد تم فى 15 إبريل الجارى حيث عبرت خمس شاحنات تحمل 18 طنا من الامدادات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وذلك الى المنطقة غير الخاضعة للحكومة فى دونيتسك.



واشار ليركا الى ان معبر نوفوترويتسكى كان قد تم اغلاقه أمام حركة البضائع الانسانية اعتبارا من 24 فبراير بسبب مخاوف أمنية.



وأوضح المتحدث أن الاحتياجات الانسانية لاتزال مرتفعة حيث يحتاج ما يقرب من 1.7 مليون شخص الى المساعدة الانسانية فى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في دونيتسك ولوهانسك واشار ليركا الى ان كبار السن والأشخاص ذوو الاعاقة والأسر التى تعولها النساء والأطفال تعتبر من بين أكثر الفئات ضعفا.



ولفت لمتحدث إلى أنه ومنذ مارس الماضى كان هناك إغلاق كامل لعبور المدنيين عبر خط الاتصال وذلك بسبب قيود كورونا مشيرا إلى أن القيود المفروضة على وصول المساعدات الانسانية الى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة لها تأثير مباشر على قدرة الأمم المتحدة والشركاء فى المجال الانساني على مساعدة المتضررين.