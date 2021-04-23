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ارتفاع مؤقت بحرارة الجو بداية من الغد والعظمى بالقاهرة 35 درجة الأحد المقبل

الجمعة، 23 أبريل 2021 02:00 ص
ارتفاع مؤقت بحرارة الجو بداية من الغد والعظمى بالقاهرة 35 درجة الأحد المقبل شوارع القاهرة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التى شهدتها البلاد انكسرت ولكنها لازالت مرتفعة فى جنوب البلاد.
 
وحول حقيقة تعرض البلاد لموجة حارة جديدة، أوضحت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن درجات الحرارة ستعاود ارتفاعها تدريجيا اعتبارا من الغد لتسجل درجات الحرارة العظمى بين 31 و32 درجة.
 
وأشارت إلى أن يوم الأحد سيشهد ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة وتصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة هذا اليوم 35 درجة.
 
وطمأنت شاكر المواطنين، بأن الارتفاع فى درجات الحرارة مؤقت، حيث تعاود درجات الحرارة انخفاضها من يوم الإثنين، مؤكدة أن نشاط الرياح مستمر ويؤثر بسرعات رياح مختلفة من منطقة لأخرى تصل من 30 لـ 34 كم فى الساعة، موجهه للمواطنين: "صيفوا ولكن بحذر وننصح بجاكيت خفيفة بالساعات المتأخرة بالليل".

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