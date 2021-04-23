ارتفاع بورصات الخليج خلال جلسات الأسبوع المنتهي باستثناء الأسواق الإماراتية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، باستثناء هبوط الأسواق الإماراتية، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 1.46% رابحًا 146.16 نقطة، ليغلق عند مستوى 10134.08 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت للأسبوع الرابع على التوالي، كما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.3% رابحًا 11.29 نقطة ليغلق عند مستوى 3719.21 نقطة.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.46% رابحًا 146.16 نقطة، ليغلق عند مستوى 10134.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليار سهم بقيمة 40.5 مليار ريال عبر تنفيذ 1.6 مليون صفقة.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "أسمنت الشمالية" بنسبة 16.04%، ثم سهم "أسمنت الجوف" بنسبة 15.02%، ثم سهم "الأبحاث والتسويق" بنسبة 13.51%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "بوبا العربية" بنسبة 7.81%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 5.32%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 4.52%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.9 مليار ريال سعودي.

الأسواق الإماراتية فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.2% خاسرًا 7.3 نقطة ليغلق عند مستوى 2625.71 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 110 ملايين درهم ليغلق عند مستوى 364.53 مليار درهم. فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.2% خاسرًا 7.3 نقطة ليغلق عند مستوى 2625.71 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 110 ملايين درهم ليغلق عند مستوى 364.53 مليار درهم.

وهبط ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة انخفاض 0.2% بضغوط هبوط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.4%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.08% بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.2%.

ونزل المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.4% خاسرًا 30.07 نقطة ليغلق عند مستوى 6101.62 نقطة، وربح رأس المال السوقي 330 مليون درهم ليغلق عند مستوى 890.42 مليار درهم.

وهبط ببورصة أبو ظبي، قطاع البنوك بنسبة انخفاض 6%، بضغوط هبوط سهم بنك أبو ظبي الأول بنسبة 0.6%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.4%.

بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الرابع على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.27% رابحًا 75.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6028.97 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.952% رابحًا 60.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6590.26 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.36% رابحًا 113.45 نقطة، ليغلق عند مستوى 4918.81 نقطة، كما ارتفع "رئيسي 50" بنسبة 2.51% رابحًا 125 نقطة، ليغلق عند مستوى 5103.38 نقطة. ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الرابع على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.27% رابحًا 75.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6028.97 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.952% رابحًا 60.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6590.26 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.36% رابحًا 113.45 نقطة، ليغلق عند مستوى 4918.81 نقطة، كما ارتفع "رئيسي 50" بنسبة 2.51% رابحًا 125 نقطة، ليغلق عند مستوى 5103.38 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت، 222.27 سهم بقيمة 1.9 مليون دينار، عبر تنفيذ 62.036 ألف صفقة.

بورصة مسقط صعد المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.3% رابحًا 11.29 نقطة، ليغلق عند مستوى 3719.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 126.73 مليون سهم، بقيمة 52.5 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 1.51 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.642 مليار ريال. صعد المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.3% رابحًا 11.29 نقطة، ليغلق عند مستوى 3719.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 126.73 مليون سهم، بقيمة 52.5 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 1.51 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.642 مليار ريال.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة مسقط، سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 30%، ثم سهم "المتحدة للطاقة" بنسبة 25%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 16%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "الباطنة للتنمية والاستثمار" بنسبة 26.23%، ثم سهم "الرية للتأمين" بنسبة 8.54%، ثم سهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 5.56%.