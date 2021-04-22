ارتفاع بورصات الخليج بنهاية الأسبوع.. والأسواق الإماراتية تربح 6.7 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تصدر المؤشر العام لسوق دبي المالي، قائمة الصعود بنسبة 0.99% رابحًا 25.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2625.71 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، والذي ارتفع بنسبة 0.67% رابحًا 40.32 نقطة ليغلق عند مستوى 6101.629 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.2 مليار دينار عند مستوى 890.423 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية 6.7 مليار درهم.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.38% رابحًا 38.72 نقطة ليغلق عند مستوى 10134.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.29% خاسرًا 569.28 نقطة ليغلق عند مستوى 24252.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 260.6 مليون سهم بقيمة 7.7 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.90%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.35%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.32%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والرعاية الصحية بنسبة 1.14%، 1.12%، على التوالي، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.69%، ثم قطاعي البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.47%، 0.42%، على التوالي، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.34%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.31%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.09%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والنقل بنسبة 0.05%، 0.04%، على التوالي.

وقفز 88 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تعليم ريت" بنسبة 9.92%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 9.88%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 7.46%، وتراجع 100 سهمًا على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 4.66%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 3.98%، ثم سهم "نادك" بنسبة 3.29%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 410.5 مليون ريال سعودي.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.19% رابحًا 2.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1486.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 791.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 14.14% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.65%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.33% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.17%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.66% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.36%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.57%، ثم هبط سهمي شركة ناس، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 4.35%، 1.25%، على التوالي.



بورصة مسقط ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.590% رابحًا 21.858 نقطة ليغلق عند مستوى 3719.206 نقطة، وبلغ حجم التداول 16.4 مليون سهم بقيمة 2.5 مليون ريال عبر تنفيذ 709 صفقة لعدد 48 سهمًا.

وارتفع 12 سهمًا على رأسها سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 8.75%، ثم سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 4.20%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 4%، فيما تراجع 15 سهمًا على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 5.22%، ثم سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 5.03%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 3.50%، فيما تصدر سهم " عمان للاستثمارات والتمويل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 860 ألف ريال عماني.



بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحًا 10.34 نقطة ليغلق عند مستوى 6028.97 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% رابحًا 6.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6590.26 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.42% رابحًا 20.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4918.81 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% رابحًا 18.42 نقطة ليغلق عند مستوى 5103.38 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 351.8 مليون سهم بقيمة 45.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.81%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاعي الخدمات المالية والطاقة بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.96%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%.



بورصة دبي ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.99% رابحًا 25.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2625.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 92 مليون سهم محققة ما قيمته 175.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1957 صفقة لعدد 29 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.66%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، ثم قطاعي التأمين والنقل بنسبة 0.27%، 0.06%، على التوالي.

وقفز 18 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.14%، ثم سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.44%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.86%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.40%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.5 مليون ورقة بقيمة 59.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.92%.



بورصة أبو ظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.67% رابحًا 40.32 نقطة ليغلق عند مستوى 6101.629 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.2 مليار دينار عند مستوى 890.423 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 171.4 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار درهم عبر تنفيذ 2759 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.13% أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.76%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.59%، ثم قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاعي العقار والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، 0.28%، على التوالي.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 9%، ثم سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 2.13%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 2%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم " شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 4.76%، ثم سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 4%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 2.99%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 485.7 مليون درهم.