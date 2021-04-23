اليوم السابع
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إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

الجمعة، 23 أبريل 2021 10:57 ص
إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الصحراوي الغربى بمحافظة المنيا، وتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطاراً من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل غرب قرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا بالطريق الصحراوي الغربي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 12 شخصا.

 
تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتنوعت الإصابات ما بين كسور مضعفة وسحجات وكدمات وارتجاج بالجمجمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.
 
 

 

 


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