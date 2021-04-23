إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتنوعت الإصابات ما بين كسور مضعفة وسحجات وكدمات وارتجاج بالجمجمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.