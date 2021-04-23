إسبانيا تعتقل مدرس لغة إنجليزية بتهمة الاستغلال الجنسى لـ36 قاصرا

كتبت ــ فاطمة شوقى

اعتقلت عناصر من الشرطة الوطنية فى مدريد مدرس لغة إنجليزية فى مركز تعليمى بالعاصمة الإسبانية للاساءة إلى قاصرين واستغلالهم جنسيا، وتم التعرف على 36 ضحية، تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات.

وأشارت صحيفة "لا راثون" الإسبانية، إلى أن الرجل الذي تم القبض عليه، وهو مواطن إنجليزى، عمل أيضًا من حين لآخر كمقدم رعاية منزلي للأطفال، واستخدم منتديات خفية ذات طابع ميول الأطفال لنشر المواد التي أنشأها بنفسه والحصول على صور أخرى تم إنشاؤها بواسطة أطراف ثالثة.

بدأت تحقيقات الشرطة بفضل التعاون والتنسيق بين المتخصصين في مكافحة الاستغلال الجنسي للقصر على الإنترنت والتعرف على الضحايا. في هذه الحالة، كانت دائرة شرطة كوينزلاند، في أستراليا، هي التي اكتشفت ارتكاب جريمة توزيع مواد تتعلق بالاستغلال الجنسي للقصر في منتديات خاصة بميل الأطفال في إحدى الشبكات، وكان المتهم، مع احتمال كبير موجودًا في إسبانيا.

بعد تلقي المواد التي تتكون من عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر تعرض قاصرين مختلفين للاستغلال الجنسي ، بدأت الشرطة الوطنية العمل على تحديد الأماكن التي كان من الممكن أن يتم فيها إنتاج جميع المواد. سمح التقدم المحرز في التحقيق بتحديد أحد السيناريوهات حيث كان من الممكن تسجيل جزء كبير من مادة الاستغلال الجنسي للأطفال ، مما يفترض أنه يمكن أن يكون مركزًا تعليميًا يقع في مدريد ، حيث يبدو أن الضحايا كانوا من طلاب المدارس الابتدائية.

وفى النهاية، تمكن رجال الشرطة من التعرف على أستاذ يحمل الجنسية الإنجليزية ، والذي قام بتغيير انتمائه على النحو المشتبه به ، والذي كان له سجل في المملكة المتحدة لأحداث من نفس الطبيعة. وعلى وجه التحديد ، حُكم عليه في بلده الأصلي بالسجن لمدة عامين لحيازته صور استغلال جنسي.