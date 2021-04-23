"أيام العزة والنصر فى الشهر الفضيل".. موضوع خطبة الجمعة بالمساجد اليوم

كتب على عبد الرحمن

يؤدى أئمة المساجد اليوم الجمعة، خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "أيام العزة والنصر فى الشهر الفضيل"، وهو موضوع الخطبة الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، وأكدت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجه تحية للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى احتفالات القوات المسلحة المصرية الباسلة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان واحتفالاتها بذكرى تحرير سيناء، قائلا: "بهذه المناسبة نوجه تحية واجبة لقواتنا المسلحة الباسلة التى ضحت وما زالت تضحى فى سبيل الدفاع عن حمى هذا الوطن وحقوقه.

وتابع جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" كما نوجه تحية عظيمة لشهدائنا العظام عبر تاريخنا القديم والحديث والمعاصر، ففى الوقت الذى تطالعنا فيه بعض الصحف والمواقع بأن إرهابيين مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابى قد هاجموا مدينة ديكوا بولاية بورنو فى شمال شرق نيجيريا وأن السكان اضطروا للفرار إلى الغابات للاختباء وبعضهم فرَّ إلى المدن المجاورة، وفى خضم تعرض كثير من الدول لأعمال إرهاب فتكت بها كدول، تقف قواتنا المسلحة الشامخة فى وجه قوى الشر والظلام والإرهاب الغاشم لتجنب البلاد والعباد شر هؤلاء الإرهابيين مقدمة أرواحًا غالية علينا جميعًا فى سبيل هذا الوطن العظيم".