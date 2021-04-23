ألمانيا ترجح تصنيف الهند ودول أخرى كمناطق تنتشر فيها متغيرات كورونا

برلين أ ش أ

قال وزير الصحة الألمانى ينس شبان، اليوم الجمعة، إنه بلاده تولى اهتمامًا شديدًا على المستوى العلمى والسياسى لظهور متغير لفيروس "كورونا" فى الهند، مشيرًا إلى أنه وفقًا للوضع الحالي، فإنه من الممكن تصنيف الهند وربما دول آخرى.

حيث تواجه الهند صعوبة في التصدي لأكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا في العالم و وأعلى عدد وفيات، حيث سجلت الجمعة 332730 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل إصابة مسجل في يوم واحد في أي مكان في العالم، لليوم الثاني على التوالي. وارتفعت الوفيات اليومية من كوفيد - 19 بمعدل قياسي بلغ 2263 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولدى الهند الآن حوالي 16 مليون حالة إصابة مؤكدة، وهي بذلك في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، ويعاني البلد من موجة ثانية، ويثير هذا المزيد من المخاوف بشأن عدم قدرة نظام الرعاية الصحية على استيعاب الأعداد الكبيرة.

ووقف حشود الناس خارج المستشفيات في المدن الكبرى، التي امتلأت بالمرضى. وتوفي عدد من الناس أثناء انتظار الأكسجين، وقد أرهق الارتفاع الكبير في أعداد المرضى المستشفيات، ما تسبب في نقص حاد في الأكسجين وأسرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.