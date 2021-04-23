اليوم السابع
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أسعار اللحوم اليوم.. الضأن يتراوح بين 130 – 150 جنيها للكيلو

الجمعة، 23 أبريل 2021 07:00 ص
أسعار اللحوم اليوم.. الضأن يتراوح بين 130 – 150 جنيها للكيلو لحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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تشهد  أسعار اللحوم  استقرارا في اسوق المحلى خلال شهر رمضان الكريم حيث تراوح سعر كيلو اللحوم الكندوز بين  120- 140 جنيها للكيلواليوم الجمعة 23 -  4- 2021 .

واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 130-150  جنيها للكيلو، والجملى بين 100-120 جنيها للكيلو.

وفيما يخص الأصناف الأخرى من اللحوم مثل الكبدة البلدى فتراوح سعرها بين  130-150 جنيها، الكلاوى والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها للكيلو. 

كما استقر سعر كباب الحلة عند 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

 

 


أسعار اللحوم

سعر اللحوم اليوم

سعر اللحمة البلدى

أسعار اللحوم الكندوز

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