أخبار مصر.. عودة السياحة الروسية لمصر خلال أسبوع بعد استئناف الطيران

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: عودة السياحة الروسية لمصر خلال أسبوع بعد استئناف الطيران

الرئيسان السيسي وبوتين يتوافقان على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات مصر وروسيا بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.. الرئيس السيسى: الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين .. ومباحثات حول ليبيا وسد النهضة

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الاطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.

الرئيس السيسي يناقش مع قادة القوات المسلحة موضوعات الأمن القومى المصرى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى، اليوم، بكبار قادة القوات المسلحة حيث قدم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

شيخ الأزهر: ثنائية الثوابت والمتغيرات مكنت شريعة الإسلام من قيادة الأمة 13 قرنا

قال فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن أحكامَ الشريعةِ الإسلاميَّة منها ما هو ثابتٌ دائمٌ، ومنها ما هو مُتغيرٌ مَرِنٌ، وأنَّ النوعَ الأوَّلَ كما يتصفُ بالثباتِ، يَتَّصفُ بالكثرةِ والتفصيل وصعوبةِ إدراك الأسبابِ والعِلَلِ في تشريعِه، بخلافِ النوعِ الثاني الذي يَتَّصفُ بقابليَّةِ التحرُّك مع حركةِ الإنسان على الصَّعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، كما يَتَّسِمُ بسهولةِ إدراك الغايةِ والمقصدِ من تشريعاتِه، تلكم التي تدورُ معها مصلحةُ الإنسانِ المعتبَرةِ وجودًا وعدمًا.

"الداخلية" توزع وجبات إفطار على الصائمين بالشوارع قبل المغرب.. فيديو

تنشر وزارة الداخلية الخدمات والارتكازات الامنية على طول الطريق والحاور الرئيسية خلال شهر رمضان المبارك لبسط الأمن والتصدى لأى محاولات تهدف للخروج عن القانون.

هجوم بسكين يستهدف عنصرا من الشرطة فى مدينة رامبوييه جنوب باريس

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن شرطية لقيت مصرعها بهجوم نفذه مجهول مسلح بسكين اليوم الجمعة عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس، وذكرت إذاعة "أوروبا 1" أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكالة تاس: الشركات الروسية تنظم رحلات للمنتجعات المصرية خلال أسبوع

نقلت وكالة تاس الروسية عن مايا لوميدزى، المديرة التنفيذية لجمعية منمى الرحلات السياحية الروسية إن المنظمين قد يطلقون رحلات طيران إلى المنتجعات المصرية فى غضون ما بين 7 إلى 14 يوما بعد استئناف الخدمة الجوية.

حصاد الحكومة الأسبوعى.. 8 قرارات و7 اجتماعات.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد ‏الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 17 أبريل حتى 23 أبريل 2021، والذى تضمن الموافقة ‏على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس ‏مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة‎.‎

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

الإفتاء: من أكل بعد الفجر ظانا عدم طلوع الفجر يتم صومه ولا قضاء عليه

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوع الفجر فبان طلوعه، يتم صومه ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، وذلك ردا على سؤال: "ما حكم الخطأ فى ظن طلوع الفجر وغروب الشمس فى الصيام؟".

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .