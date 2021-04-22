شيخ الأزهر: أعداء الإسلام استغلوا مسائل سياسية لإشعال الفتنة وضرب وحدة المسلمين

كتب لؤى على

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قلة التكاليف دعوة للاتحاد والقوة في كل ‏المجتمعات الإسلامية، وهما مقصدان أساسيان من‎ ‎مقاصد ‏الإسلام؛ فقلة التكاليف تفتح الباب للتنوع والتكامل ‏والاجتهاد والرأي، وفي الوقت ذاته تضيق ‏مساحات الاختلاف‎ ‎المؤدي إلى التعصب‎ ‎والتشدد، وما يتبع ذلك من ‏انقسامات تبدو معها الأمة ‏وكأنها أمة ذات دينين أو أديان مختلفة، وهذا ما حثنا عليه رسولنا الكريم حيث قال: "اقرؤوا ‏القرآن ما ‏ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفت فقوموا عنه"، وكأنه صلى الله عليه وسلم يفضل‎ ‎ إلغاء تلاوة القرآن ‏‎-‎مع عظيم ‏فضلها ومنزلتها‎ ‎عند الله- إذا أدت هذه التلاوة إلى نزاع واختلاف في‎ ‎القراءة أو في ‏التفسير، وقد أكد‎ ‎على هذا المعنى ‏في حديث آخر يقول فيه:‏‎ "‎إنما هلك من‎ ‎كان قبلكم بالاختلاف ‏في‎ ‎الكتاب"، وأصل ذلك كله في‎ ‎قوله تعالى:‏‎ ‎ولا ‏تكونوا كالذين تفرقوا‎ ‎واختلفوا من بعد ما ‏جاءهم‎ ‎البينات وأولئك لهم عذاب عظيم}.‏

وأضاف فضيلته خلال الحلقة العاشرة من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» الذي يذاع ‏للعام الخامس، أن القارئ ‏والمتأمل في قصة موسى وأخيه هارون، يجد أن أولوية الألفة والاجتماع قد تسبق- في بعض ‏الأحوال-‏‎ ‎أولوية الإيمان ‏بالله تعالى؛‎ ‎وقد قص علينا القرآن الكريم أن موسى عليه السلام حين ‏ذهب لمناجاة ربه، وترك أخاه هارون مع قومه، ‏حدث أن‏‎ ‎ارتد هؤلاء القوم عن دين التوحيد، ‏فلما رجع موسى إليهم غضبان أسفا، مما‎ ‎أحدثوا من الردة ومن عبادة ‏الأصنام، ألقى الألواح ‏من الغضب، وأخذ برأس ‎ هارون يجره إليه، ووجه إليه اللوم والعتاب‎‏ لبقائه‎‏ مع هؤلاء‎ ‎المرتدين وما ‏الذي منعه‎ ‎من أن يتركهم ويلحق به؟‎ ‎وكان جواب هارون لموسى‎ -‎عليهما ‏السلام-: خشيت‏‎ ‎إن تركتهم أن يتفرقوا‎، ‏وكأن هارون عليه السلام وازن بين ضررين؛ بقائه‎ ‎مع ‏قومه على شركهم،‎ ‎أو فراقه للمشركين‎ ‎وما يترتب عليه من تفرقهم ‏وتبددهم إن هو تركهم‎ ‎والتحق بأخيه‎.‎

وبيّن شيخ الأزهر أن سيدنا هارون- عليه السلام‎-‎‏ آثر الأولى على الثانية؛ بما يعني أن الفرقة‎ ‎والتنازع والاختلاف لا ‏‏شك أشد ضررًا وأسرع تأثيرًا في‎ ‎تدمير المجتمعات وتقويض‎ ‎بنيان الجماعات من تأثير‎ ‎الوثنية ‏والشرك، ‏‎‏ موضحًا أن هناك ‏مقايسة بين ضرر‎ ‎الشرك وما ينشأ من الاختلاف‎ ‎والتفرق، ‏وما قرره العلماء‎ ‎من أن الضرر الأول"الشرك" أهون من ‏الثاني" الاختلاف والفرقة"؛ مبينًا أن العلة في ذلك أن الشرك وإن كان شرًا ‏مستطيرًا، إلا أنه لا يستعصي على‎ ‎الهداية، ‏والعودة إلى الإيمان‎ ‎بالله تعالى، بدليل أن كثيرًا من‎ ‎الأمم والشعوب تحولت‎ ‎على أيدي الأنبياء من‎ ‎ظلمات الشرك‎ ‎إلى نور ‏الإيمان، وذلك بخلاف ‏مرض الفرقة والتنازع، وما ينتهيان إليه من فشل لا يُرجى معه أي أمل في علاج أو إصلاح‎، ‏معتبرًا من قوله صلى الله عليه‎ ‎وسلم:" دب إليكم داء‎ ‎الأمم قبلكم؛ الحسد والبغضاء، هي ‏الحالقة، لا أقول تحلق‎ ‎الشعر، ‏ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى ‏تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فلا أنبئكم بما يثبت ذلك ‏لكم؟‎ ‎أفشوا السلام بينكم‎"‎‏.‏‎ ‎

وحذر فضيلة الإمام الأكبر من خطر الاختلاف في المسائل الدينيَّة في حياة المسلمين المعاصرة، ليس على وحدة مجتمع أو ‏مجتمعين، بل على وحدتهم في العالم كله، موضحًا أن المتدبر فيما أصابنا في قرننا هذا كان بسبب استغلال لخلافات بين ‏المسلمين موجودة منذ أن ظهر الإسلام، ولكن فجأة اشتعلت هذه الخلافات وأصبح كل أتباع مذهب يكفر ويريد أن ‏يريق دماء المذهب الأخر، مشيرًا إلى أن الباحث عن أسباب إراقة الدماء في أي بلد عربي لن تجد وراءه سبب ظاهر إلا ‏أن هذا على مذهب كذا وهذا على مذهب كذا، مع العلم أن هذا المذهبان عاشا في كنف الإسلام خمسة عشر قرنًا.‏

واختتم فضيلته بأنه كان معروفًا تاريخيًا وعلميًا أن الخلاف قديمًا كان على المسائل السياسية، مبينًا أن هذا المعيار لا ‏يصلح أبدًا أن يكون فتنة يوقظها الأعداء بين المسلمين، لكنهم للأسف نجحوا في استغلال هذا المعيار، وبسبب ‏الخلاف استطاع أعداء الإسلام أن ينفذوا إلى الوحدة الإسلامية ويضربوها في مقتل، مشيرًا إلى أن النبي حين قال ‏لايصلح هذه الأمة إلا بما صلح أولها، ليس المقصود أن نعود إلى ما كان عليه أول هذه الأمة شكلًا وموضوعًا، فهذا ‏كلام غير معقول ولا يمكن أن يحدث، ولكن هذه الأمة في أولها انتصرت بالوحدة والاتحاد.‏