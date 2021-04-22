8 معلومات عن مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد الجديد

كتب أسامة عبد الحميد

نشرت وزارة النقل السيرة الذاتية للمهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس مجلس الإدارة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهى كالتالى:-

1- حاصل علي بكالوريوس هندسة مدنية جامعة عين شمس عام 1986.

2- تقلد منصب رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات خدمة العملاء.

3- وشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للتوظيف والتدريب.

4- وعمل رئيسا للإدارة المركزية للمشتريات والمخازن والتخليص الجمرك.

5- و نائب رئيس مجلس الإدارة للبنية الأساسية.

6- ثم شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لنقل البضائع.

7- و نائب رئيس مجلس الإدارة للموارد البشرية.

8- ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجديد وصيانة الخطوط.

وكان وزير النقل أصدر عددا من القرارات الوزارية الهامة والتي تتعلق بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، منها تعيين المهندس مصطفى عبداللطيف أبو المكارم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.