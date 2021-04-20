تعيين مصطفى أبو المكارم رئيسا لهيئة السكك الحديدية خلفا لأشرف رسلان

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة النقل في بيان اليوم الثلاثاء، أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل قد أصدر عدد من القرارات الوزارية الهامة والتي تتعلق بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر كالتالي :-

1. يندب المهندس/ أشرف محمد رسلان شلبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة مستشار الوزير لشئون السكك الحديدية.

2. يندب المهندس/ مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمدة سنة

3. يعين المهندس/ شعبان محمود محمد موسى، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركه المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

4. يكلف المهندس/ محمد عامر عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع المشروعات الهندسيه والتطوير بالقيام بمهام وظيفه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع الخدمات المشتركه بجانب عمله.

5. يندب المهندس/ عماد أسعد غبريال عبد الملاك، رئيس الإدارة المركزية لمنشات الهيئة بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل رئيسا للإدارة المركزية لشئون المنطقة الوسطى بقطاع البنية الأساسية بالهيئة وذلك لمدة سنة.

6. يكلف المهندس /مصطفى محمد مصطفى شاهين للعمل رئيسا للإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بالهيئة القوميه لسكك حديد مصر.

7. يكلف المهندس/ مجدى عبد المنعم الصباغ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الخدمات المشتركه بوظيفه استشارى قطاع بالهيئة.

8. يكلف المهندس/ سامي محمد عفيفى شلبى مدير عام ورش الجرارات بفرز القاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفنى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بوظيفه مستشار رئيس الهيئة.

9. يكلف المهندس/ حسين رشيدى محمد خليل رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع البنية الأساسية.

10. يندب المهندس/ سامي عبد الفتاح عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة للمناطق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع صيانة الوحدات المتحركه والدعم الفني.

وأشار بيان الوزارة ان الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيره التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها و تقديم خدمات أفضل والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديدية هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويا.