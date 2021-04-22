اليوم السابع
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يحتوى على نافورة راقصة.. الانتهاء من ممشى الكورنيش ببنى سويف قريبا.. فيديو وصور

الخميس، 22 أبريل 2021 04:30 م
يحتوى على نافورة راقصة.. الانتهاء من ممشى الكورنيش ببنى سويف قريبا.. فيديو وصور ممشى كورنيش النيل فى بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، من منطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف، حيث يتم العمل فى الجزء السفلى من الممشى، ورصد اليوم السابع أعمال الإنشاءات داخل منطقة الممشى حيث يتم عمل نافورة، وكذلك أربع بوابات لدخول المواطنين.
 
 
وقال الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، إن المشروع يتم تنفيذه بطول 1. 5 كم في المسافة من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، وتم الانتهاء من إنشاء 4 بوابات نزول من الكورنيش إلى المنطقة السفلية والعكس، وإنشاء المطعم وعدد من المحالّ التجارية على امتداد الممشى السفلى، فيما تم تجهيز أعمال البنية التحتية من مرافق: مياه، كهرباء، خدمة النت وكاميرات مراقبة، علاوة على البدء فى أعمال الخوازيق بالمنطقة المتاخمة للشاطئ تَمْهِيدًا للبدء في إنشاء مرسي على النيل ونافورة.
 
قرب الانتهاء من ممشى كورنيش النيل (1)
قرب الانتهاء من ممشى كورنيش النيل
 
قرب الانتهاء من ممشى كورنيش النيل (2)
قرب الانتهاء من ممشى كورنيش النيل 
 
قرب الانتهاء من ممشى كورنيش النيل (3)
قرب الانتهاء من ممشى كورنيش النيل

 

قرب الانتهاء من ممشى كورنيش النيل (4)
قرب الانتهاء من ممشى كورنيش النيل

 

قرب الانتهاء من ممشى كورنيش النيل (5)
قرب الانتهاء من ممشى كورنيش النيل

 

قرب الانتهاء من ممشى كورنيش النيل (6)
قرب الانتهاء من ممشى كورنيش النيل

 

قرب الانتهاء من ممشى كورنيش النيل (7)
قرب الانتهاء من ممشى كورنيش النيل

 

قرب الانتهاء من ممشى كورنيش النيل (8)
قرب الانتهاء من ممشى كورنيش النيل

 


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كورنيش النيل بمدينة بنى سويف

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