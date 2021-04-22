يحتوى على نافورة راقصة.. الانتهاء من ممشى الكورنيش ببنى سويف قريبا.. فيديو وصور

يتم تنفيذه بطول 1. 5 كم في المسافة من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، وتم الانتهاء من إنشاء 4 بوابات نزول من الكورنيش إلى المنطقة السفلية والعكس، وإنشاء المطعم وعدد من المحالّ التجارية على امتداد الممشى السفلى، فيما تم

تجهيز أعمال البنية التحتية من مرافق: مياه، كهرباء، خدمة النت وكاميرات مراقبة، علاوة على البدء فى أعمال الخوازيق بالمنطقة المتاخمة للشاطئ تَمْهِيدًا للبدء في إنشاء مرسي على النيل ونافورة.