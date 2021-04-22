اليوم السابع
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وزير السياحة والآثار يستعرض استراتيجية العلاقات العامة مع شركة دولية متخصصة

الخميس، 22 أبريل 2021 10:06 م
وزير السياحة والآثار يستعرض استراتيجية العلاقات العامة مع شركة دولية متخصصة جانب من الاجتماع
كتب محمد أسعد

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اجتمع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مع رئيس وممثلى شركة أبكو (APCO) الدولية للعلاقات العامة التى تعاقدت معها الوزارة فى فبراير الماضي، والتى تتمتع بخبرة كبيرة فى هذا المجال، وذلك للتعامل مع المستجدات الناتجة عن جائحة كورونا وتأثيرها على القطاع السياحى فى مصر والعالم.

وخلال الاجتماع تم استعراض الاستراتيجية التى أعدتها الشركة خلال الأسابيع الماضية بهدف التواصل مع منظمى الرحلات وشرائح السائحين المستهدفين فى الأسواق العربية والأوروبية المصدرة للسياحة إلى مصر، من خلال القنوات المناسبة وعن طريق توجيه الرسائل التى تناسب كل سوق، لاسيما فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وتزامنا مع قيام الدولة المصرية بإطلاق حملة تطعيم لجميع العاملين بالقطاع السياحى ضد الفيروس منذ أوائل أبريل الجاري، والتى بدأت بتطعيم العاملين بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر .

وخلال الاجتماع أعرب مأمون صبيح رئيس شركة APCO - الشرق الأوسط عن فخر الشركة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، مشيرا إلى التطلع لاستخدام أفضل آليات التواصل العالمية للعمل على زيادة الوعى بمقومات مصر السياحية، والترويج  للتجربة الفريدة التى تقدمها مصر للسائحين.

جدير بالذكر أن شركة أبكو (APCO) تتمتع بخبرة ممتدة على مدار 35 عاما فى مجال التواصل و إدارة العلاقات العامة فى جميع أنحاء العالم، كما حصدت الشركة العديد من الجوائز، منها جائزة “وكالة العام فى الشرق الأوسط 2019” من مجلة PRWeek، وجائزة “أفضل شركة لاستشارات المؤسسات لعام 2019”.

 


السياحة والآثار

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