وزير الثقافة الأردنى يبحث مع سفير مصر تنشيط الاتفاقات الثقافية بين البلدين

كتب : أحمد جمعة

بحث وزير الثقافة الأردنى علي العايد، في مقر الوزارة، الخميس، مع السفير المصري لدى الأردن شريف كامل، سبل التعاون في المجال الثقافي، وتنشيط الاتفاقيات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

وتحدث الوزير الأردني – بحسب بيان للثقافة الأردنية - عن أهمية الدور الثقافي الذي تقوم به وزارة الثقافة في ظل الظروف الصحية التي يعاني منها العالم، معربا عن أهم النشاطات التي تعمل عليها الوزارة وعلى رأسها الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية وما يتخلل هذا العام من نشاطات ترتبط بهذه المناسبة.

وأضاف أن الثقافة من المجالات المهمة التي تربط الأردن بمصر مستندة إلى إرث ثقافي إنساني أخوي مشترك وتؤكده المشاركات الدائمة في جميع المناسبات والتوافق الأخوي في جميع المواقف الإنسانية.

وأكد العايد أهمية دور الثقافة في بث الروح الإيجابية والتفاؤل وإعادة الحياة إلى طبيعتها من خلال الأدوات الثقافية الأقرب إلى الناس.

من جهته، أكد السفير المصري لدى الأردن أهمية العلاقات الراسخة بين البلدين وعلى رأسها العلاقات الثقافية، مؤكدا أهمية المشاركة المصرية في المشهد الإبداعي الأردني، منوها إلى أن مهرجان جرش أسهم بشكل كبير في تقديم صورة الأردن الناصعة وأن المهرجان أضاف للمشهد الإبداعي العربي، وكانت المشاركة المصرية على مدار دوراته بارزة ومؤثرة.