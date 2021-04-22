وزير الأوقاف يفتتح مسجدا بطنطا ويحضر أمسية دينية بمناسبة العاشر من رمضان.. فيديو

الغربية فريق المحافظات

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، مسجد الرحمة بمدينة طنطا بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، ونائبه والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، في ذكرى الاحتفال بانتصار العاشر من رمضان.

وشهدت صلاة العشاء والتراويح بمسجد الرحمة بمدينة طنطا غياب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذي كان مقررا حضوره للصلاة بالمسجد، قبل افتتاحه.

وشهد المسجد أداء صلاتي العشاء والتراويح، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأم الشيخ محمد عبد الموجود خليفة المشرف العام على المسجد الأحمدي بطنطا المصلين.

كان وزير الأوقاف قد حضر مساء اليوم للمحافظة وتناول الإفطار مع محافظ الغربية ونائب المحافظ، ووكيل وزارة الأوقاف، تمهيدا لافتتاح المسجد في ذكرى الاحتفال بانتصار العاشر من رمضان.