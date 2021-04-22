هل يعاقب الموظف حال إفشاء أسرار العمل على مواقع التواصل.. حكم تأديبى يوضح

كتب أحمد عبد الهادى

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، في حكم لها يحمل مبدأ هام في تعامل الموضف في عملة، فقضت بمعاقبة محام سابق بشركة أسمدة كيماوية ، بالغرامة التى تعادل 30 يومًا من أجره ، لتحريره محضر بقسم الشرطة يتهم رئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة له ، وتسبب ذلك في إفشاء سر تحقيق كان يديره علي موقع إلكترونى لجريدة .

وبرأت رئيس القطاع القانونى بذات الشركة من التهمة المنسوبة له، ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ، ولم يحافظ علي أسرار العمل ، وما يتاح من معلوماته وعدم التصريح بأي بيانات تتعلق بالعمل بأى شكل دون إذن مسبق ، وذلك بأن قام بتحرير محضر شرطة ومتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بتهديده بتلفيق تهمة جنائية وكذا التصريح بمضمون التحقيق الإداري اختصاصه بصدر ذلك المحضر مما ترتب عليه تناول موضوع التحقيق عبر المواقع الالكترونية .

ونسب للمحال الثانى التراخي في اتخاذ الإجراءات الواجبة منذ صدور القرار الإداري بندب المحامي المُحال الأول بالإدارة بفرع الشركة بالقاهرة ، وعرض مذكرته المعروضة على السلطة المختصة ، ولكن تبين للمحكمة أن المُحال الثانى اتخذ كافة إجراءات نقله مما يتعين برأته من هده التهمة.

بدأت وقائع الدعوى ببلاغ رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية ، بشأن ما نشر على موقع جريدة ، على لسان المحال الأول بشأن اتهامه لرئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة جنائية ضده وفصله من العمل ، إذا لم يقم بحفظ أحد التحقيقات التي يتولى التحقيق فيها مع بعض العاملين بالشركة .