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نشاط رياح وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس غدا 11 رمضان

الخميس، 22 أبريل 2021 01:43 م
نشاط رياح وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس غدا 11 رمضان طقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا، الجمعة، اليوم الحادى عشر من أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة ، و يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.
 
وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل على جنوب البلاد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة ، القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 15 والوجه البحرى العظمى 30 درجة والصغرى 15 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 24 درجة والصغرى 16 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 16 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 36 درجة والصغرى 23 ، وشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 21 ، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 27 

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