اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 01:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أمطار ورياح تمتد للقاهرة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

الخميس، 22 أبريل 2021 12:26 م
أمطار ورياح تمتد للقاهرة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل أمطار
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 22 أبريل 2021 إلى الثلاثاء 27 أبريل 2021.
 
وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:
 
- يوم الخميس 22 أبريل:
 
يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى بين 22 : 29 ،  حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى تتراوح بين 29 : 35 درجة ،  شديد الحرارة على جنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى بين 36 : 42 ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 15 : 19 ، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 : 26.
 
 
فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد .
 
- يوم الجمعة 23 أبريل: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء
 
- يوم السبت 24 أبريل: 
 
نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء
 
- يوم الأحد 25 أبريل: 
 
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد 
 
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد
 
- يوم الاثنين 26 أبريل: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء
 
- يوم الثلاثاء 27 أبريل:
 
نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء
 

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الطقس اليوم مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 29 درجة وفرص أمطار رعدية بجنوب سيناء

الخميس، 22 أبريل 2021 08:00 ص

حالة الطقس اليوم الخميس 22/4/2021 فى مصر

الخميس، 22 أبريل 2021 12:00 ص

درجات الحرارة اليوم الخميس 22/4/2021 فى مصر

الخميس، 22 أبريل 2021 12:00 ص

انكسار الموجة الحارة.. انخفاض بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة تسجل 29 درجة.. فرص سقوط أمطار بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. وخريطة الظواهر الجوية تكشف حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:08 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة