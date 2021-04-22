أمطار ورياح تمتد للقاهرة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 22 أبريل 2021 إلى الثلاثاء 27 أبريل 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:

- يوم الخميس 22 أبريل:

يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى بين 22 : 29 ، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى تتراوح بين 29 : 35 درجة ، شديد الحرارة على جنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى بين 36 : 42 ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 15 : 19 ، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 : 26.

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد .

- يوم الجمعة 23 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء

- يوم السبت 24 أبريل:

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء

- يوم الأحد 25 أبريل:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد

- يوم الاثنين 26 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء

- يوم الثلاثاء 27 أبريل:

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء