منطقة الأقصر الأزهرية تستكمل أعمال التشطيبات بمركز التدريب المتكامل.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

تستكمل منطقة الأقصر الأزهرية، تجهيزات مركز التدريب المتكامل، حيث قام الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، بتفقد أعمال التشطيبات النهائية لمركز التدريب المتكامل وقاعة المؤتمرات الكبرى للأزهر الشريف بالأقصر وذلك بجوار مجمع المحاكم بمدينة الأقصر.

وقد رافقه خلال الزيارة كل من فضيلة الشيخ محمود السيد محمد " بسيوني" مدير عام الوعظ وفضيلة الشيخ محمد ربيع رئيس لجنة الفتوى .

وأوضح رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، بأن هذا المبنى صرح أزهري ومنارة تعليمية ودعوية وتدريبية تواكب التطورات الحديثة، وذلك لتحقيق رسالة الأزهر العالمية، ويتم تجهيزه حالياً بأحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة، حيث يوجد به قاعة مؤتمرات دولية ولجنة للفتوى ومركز تدريب متكامل للمعلمين والوُعّاظ والأئمة والدُّعاة وباحثي الفتوى وأُمنائها لتمكينهم من أداء المهام الموكولة إليهم وفقاً لقواعد المنهج الأزهري القويم .



أعمال التشطيبات بمركز التدريب المتكامل (1)



أعمال التشطيبات بمركز التدريب المتكامل (2)