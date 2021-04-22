اليوم السابع
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ممثل الأمم المتحدة لمحافظ الإسكندرية: أرغب فى دعم مبادرة "حياة كريمة"

الخميس، 22 أبريل 2021 07:00 م
ممثل الأمم المتحدة لمحافظ الإسكندرية: أرغب فى دعم مبادرة "حياة كريمة" جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، إلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تدعيم التعاون بين الأمم المتحدة والإسكندرية وذلك فى زيارتها الأولى لمحافظة الإسكندرية وهى المحطة الأولى لها فى محافظات مصر.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه فى البداية؛ رحب المحافظ بالسيدة إلينا بانوفا على أرض الإسكندرية، وأكد أن المحافظة على استعداد لتقديم الدعم الكامل لتطوير التعاون بين الجانبين.

وأوضح أن الإسكندرية تملك العديد من المقومات المتميزة وتحدث عن مشروعات التطوير التى تتم بنطاق المحافظة؛ وعلى رأسها أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى برج العرب القديمة والتى تستهدف تطوير 57 قرية بتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه.

من جانبها؛ أعربت مثل الأمم المتحدة عن سعادتها لزيارة مدينة الإسكندرية كأول محافظة نظراً لأهميتها الاقتصادية والتاريخية، وأشادت بما تقدمه المحافظة من دعم للوكالات التابعة للأمم المتحدة التى تعمل فى الإسكندرية مثل مفوضية اللاجئين.

وذكرت أن الأمم المتحدة ترغب فى تقديم الدعم للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى يمكن أن يتمثل فى دعم المزارعين و الخدمات الرقمية.

وأشارت إلى أن منظمة الأمم المتحدة تهدف إلى تقديم الدعم للحكومات والمواطنين والعمل بشكل وثيق مع الحكومات المحلية للمساهمة فى تقديم كافة الخدمات الاجتماعية لاسيما أن الإسكندرية دائما رائدة فى إطلاق المشروعات.

 

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الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

منظمة الامم المتحدة

حياة كريمة

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