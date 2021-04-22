وأوضح يونس أن الاشتباكات نشبت ليل الأربعاء، عندما هاجم مسلحو "طالبان" موقعا أمنيا.. مضيفا أنه تم إنقاذ ستة جنود صباح اليوم من موقع الاشتباكات بعدما أطلقت السلطات عملية أمنية هناك، وذلك حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية.

كما نقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن الاشتباكات استمرت حتى صباح اليوم الخميس وأن "طالبان" تكبدت خسائر كبيرة جراء الاشتباكات، وذلك دون توضيح المزيد من التفاصيل.

من جانبها، أعلنت جماعة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.