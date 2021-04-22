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مشروعات الأرقام القياسية.. 176.9 ألف جنيه متوسط عائد قناة السويس فى الدقيقة

الخميس، 22 أبريل 2021 01:00 ص
مشروعات الأرقام القياسية.. 176.9 ألف جنيه متوسط عائد قناة السويس فى الدقيقة قناة السويس
كتب: مدحت عادل

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تحتفظ قناة السويس بمكانتها بين مصادر الدخل الأجنبى لمصر منذ سنوات طويلة، وبالرجوع إلى حجم إيرادات قناة السويس والحمولة الصافية للسفن العابرة وعدد السفن العابرة للقناة في العام المالى 2019/2020، نجد مجموعة من الأرقام القياسية التي تظهر مدى أهمية قناة السويس للاقتصاد المصري.
 
وبالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نجد أن متوسط قيمة إيرادات قناة السويس فى الشهر بلغت 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020، وسجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 100.9 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة لها 1.6 ألف سفينة.
 
وبلغ متوسط قيمة إيرادات قناة السويس في اليوم 254.7 مليون جنيه خلال العام المالى 2019/ 2020، وبلغت الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 3.4 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة لها 54 سفينة.
 
وسجل متوسط قيمة إيرادات قناة السويس في الساعة  10.6 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، وسجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 140.2 ألف طن، وبلغ عدد السفن العابرة لها 2 سفينة.
 
وبلغ متوسط قيمة إيرادات قناة السويس فى الدقيقة 176.9 ألف جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، وبلغت الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 2.3 ألف طن، وسجل عدد السفن العابرة لها سفينة كل 25 دقيقة.
 
وتوضح بيانات الإحصاء، أن إيرادات قناة السويس بلغت في العام المالي 2019/2020 نحو 91.7 مليار جنيه، وأن الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس بلغت 1.2 مليار طن بنسبة ارتفاع قدرها 3.1% عن العام 2018/2019، أما عدد السفن العابرة لقناة السويس فقد بلغ 19.3 ألف سفينة بنسبة ارتفاع بلغت 4.5% عن العام السابق عليه.
 

قناة السويس

ايرادات قناة السويس

عبور السفن

اخبار الاقتصاد

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