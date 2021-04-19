11مليار م3 إجمالى كمية المياه النقية المنتجة عام 2019/2020

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام 2019/2020 وكان من أهم مؤشراتها مياه الشرب النقية بلغ إجمالى كمية المياه النقية المنتجة 11 مليار م3 عام 2019/2020، مقابل 11.1 مليار م3 عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 0.8% ويرجع ذلك لبعض سياسات الترشيد بتشغيل المحطات بما لا يخل بمستوى الخدمة ولتقليل الفاقد في الشبكات.

وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل) 1110 محطـة بكمية إنتــاج قـدرها 9.8 مليار م3 عام 2019/2020، وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 1580 محطة بكمية إنتاج قدرها 1.1مليار م3 عام 2019/2020 ، وبلغ إجمـالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحليـــة) 52 محـطة بكميــة إنتاج قدرها 0.1مليار م3 عــام 2019/2020 .

وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقيـة المنتجة 110.1م3 عـام 2019/2020 مقابـل 113م3 عام 2018/2019، وبلغـت نسبة الفاقــد مــن الميـاه 28.4%عـام 2019/2020 مقابـل 28.7% عـام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 1.1% .

وبلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 98.5%، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناه السويس 95.8%.

وبلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة 97.1% بينما بلغت 96% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناه السويس.

وبلغ اجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج 455 محطة عام 2019/2020مقابل 446 محطة عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 2%، وبــلغ اجمالى كمية الصـرف المعالــج 5.13 مليار م3 عام 2019/2020 مقابل 5.11 مليار م3 عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.4% .