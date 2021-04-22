اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة فرنسية تقضى بحبس عارضة أزياء كولومبية 3 سنوات بتهمة تهريب الكوكايين

الخميس، 22 أبريل 2021 12:37 م
محكمة فرنسية تقضى بحبس عارضة أزياء كولومبية 3 سنوات بتهمة تهريب الكوكايين الشرطة الفرنسية -أرشيفية
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حكمت الجهات الفرنسية على عارضة أزياء كولومبية في فرنسا بالسجن 3 سنوات، بتهمة نقل 1.9 كيلوجرام من الكوكايين فى حافلة من إسبانيا، حسبما قالت مجلة "لا سيمانا" الإسبانية.

 

وأشارت المجلة على موقعها الإلكترونى إلى أن عارضة الأزياء كانت تنوى الذهاب من إسبانيا إلى ميلان ومعها 1.9 كيلوجرام من الكوكايين فى حقيبتها، وقالت إنها وافقت على العمل بتجارة المخدرات وتوصيلها لأنها كانت عاطلة عن العمل بسبب وباء كورونا.

 

كما حُكم على المرأة البالغة من العمر 28 عامًا بدفع غرامة قدرها 76.080 يورو، أى حوالى 91 ألف دولار، وهو ما يعادل قيمة بيع المخدرات، ولن تستطيع دخول الأراضى الفرنسية لمدة 10 سنوات.

 

وكانت المرأة، التى تحمل الجنسية الإسبانية أيضًا، قد ركبت حافلة فى مدريد، وعلى متنها سبع عبوات مخدرات مخبأة فى ملابسها، لكن الشرطة الفرنسية ألقت القبض عليها بعد فحص روتينى.

 

وأوضحت المجلة أن عارضة الأزياء كانت تعتزم الذهاب إلى ميلانو لتسليم البضائع مقابل 2000 يورو، وقال محاميها، صوفي جونكيت ، إن "هذه الفتاة لم تكن تتورط فى هذا الأمر بدون الأزمة القائمة بسبب كورونا".


فرنسا

عارضة ازياء كولومبية

كورونا

مخدرات

تهريب المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة