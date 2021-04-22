محكمة فرنسية تقضى بحبس عارضة أزياء كولومبية 3 سنوات بتهمة تهريب الكوكايين

فاطمة شوقى

حكمت الجهات الفرنسية على عارضة أزياء كولومبية في فرنسا بالسجن 3 سنوات، بتهمة نقل 1.9 كيلوجرام من الكوكايين فى حافلة من إسبانيا، حسبما قالت مجلة "لا سيمانا" الإسبانية.

وأشارت المجلة على موقعها الإلكترونى إلى أن عارضة الأزياء كانت تنوى الذهاب من إسبانيا إلى ميلان ومعها 1.9 كيلوجرام من الكوكايين فى حقيبتها، وقالت إنها وافقت على العمل بتجارة المخدرات وتوصيلها لأنها كانت عاطلة عن العمل بسبب وباء كورونا.

كما حُكم على المرأة البالغة من العمر 28 عامًا بدفع غرامة قدرها 76.080 يورو، أى حوالى 91 ألف دولار، وهو ما يعادل قيمة بيع المخدرات، ولن تستطيع دخول الأراضى الفرنسية لمدة 10 سنوات.

وكانت المرأة، التى تحمل الجنسية الإسبانية أيضًا، قد ركبت حافلة فى مدريد، وعلى متنها سبع عبوات مخدرات مخبأة فى ملابسها، لكن الشرطة الفرنسية ألقت القبض عليها بعد فحص روتينى.

وأوضحت المجلة أن عارضة الأزياء كانت تعتزم الذهاب إلى ميلانو لتسليم البضائع مقابل 2000 يورو، وقال محاميها، صوفي جونكيت ، إن "هذه الفتاة لم تكن تتورط فى هذا الأمر بدون الأزمة القائمة بسبب كورونا".