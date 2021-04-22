محافظ سوهاج يناقش زيادة حصة المحافظة من لقاح كورونا بحضور النواب

سوهاج محمود مقبول

التقى اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بعدد من أعضاء مجلس النواب، ومسئولى القطاع الصحى بالمحافظة، فى اجتماع لمناقشة مستجدات الوضع الصحى للمحافظة، خاصة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا.

جاء اللقاء بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ الدكتورة رشا إسحق، والنائب اللواء مجدي القاضي، والنائبة مي ببوح، حيث استعرض الاجتماع آخر مستجدات الوضع الصحي بالمحافظة، وطالب الأعضاء بضرورة التطبيق الصارم للقانون مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التأكيد على غلق جميع القاعات المغلقة بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد المحافظ علي استمرار توجيهاته بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المقاهي والمحلات ووسائل المواصلات والأماكن العامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، والتي أسفرت حتى الآن عن غلق وتشميع 20 مقهى وكافيه، ومصادرة 233 شيشة، وتحرير 54 محضر مخالفة، و46 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

كما تطرق الاجتماع الاحتياجات مستشفيات العزل بالمحافظة بعد التواصل مع مديري المستشفيات للوقوف على احتياجات المستشفيات وتقديم مذكرة لوزارة الصحة بعد أخذ بيانات رسمية من وكيلة الوزارة بسوهاج لزيادة مخصصات محافظة سوهاج لتفي باحتياجات المستشفيات في الوقت الراهن من أسرة عناية مركزة واجهزة تنفس صناعي وأجهزة مونيتور، وغيرها من الاحتياجات الأخرى، مع ضرورة زيادة حصة سوهاج من عدد لقاحات كورونا وزيادة مراكز توزيع اللقاح بالمحافظة.

وانتهى الاجتماع بالمطالبة بتفعيل مراكز الشباب بالمحافظة لتخفيف الازدحام أمام مكاتب البريد بسوهاج وخاصة وقت صرف المعاشات والعمالة غير المنتظمة لتكون في أماكن مفتوحة حفاظا على صحة المواطنين والعاملين.