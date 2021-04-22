محافظ الدقهلية: توزيع 16 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

الدقهلية فريق المحافظات

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدفعة الأخيرة بالمرحلة الأولى من السلع الغذائية لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وقال المحافظ إن المرحلة الأولى المشار إليها تم خلالها توزيع 16 ألف و600 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وأن المرحلة الثانية ستبدأ أعمال التوزيع بها خلال النصف الأخير من شهر رمضان المبارك.

ووجه مختار بسرعة توزيع الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى على مركز ومدينة الجمالية اليوم، وتوزيع المرحلة الثانية على باقى مراكز خط الشمال "المطرية - المنزلة - الجمالية - ميت سلسيل - الكردى - دكرنس".

وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم فى مختلف مدن وقرى مصر، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.