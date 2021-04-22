محافظ البحيرة يستقبل قافلة "شباب الخير" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

البحيرة - فريق المحافظات

استقبل، اليوم الخميس، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قافلة مبادرة "شباب الخير" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان، لتخفيف العبء عن مختلف شرائح المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب بإجمالى 8 سيارات تضم أكثر من 31 منتجا من اللحوم والدواجن والاسماك والمواد والسلع الغذائية، والمقرر أن تجوب 4 مراكز خلال الفترة القادمة "دمنهور – المحمودية – أبو حمص – كفر الدوار"، وتبدأ بعدها بالتبادل مع باقى مراكز المحافظة والوصول إلى كافة المناطق النائية والمحرومة وتوفير السلع بأسعار اقتصادية أقل من مثيلاتها بنسب تتراوح من 25 إلى 30 %.

وأكد المحافظ على الدعم المستمر لتوفير كل سبل الرعاية لجميع أبناء المحافظة، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، حيث تم خلال الفترة الماضية افتتاح 4 معارض كبرى، بالإضافة إلى زيادة عدد المنافذ إلى 3118 منفذا لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار اقتصادية.

وأشار الدكتور وائل الطناحى - الأمين العام للمجلس الوطنى للشباب إلى أن المبادرة مستمرة بمحافظة البحيرة لمدة عام برعاية ودعم اللواء وزير التنمية المحلية والمحافظ.

وتضم فى مرحلتها الأولى 11 محافظة، وتساعد فى توفير فرص عمل، وتشغيل حوالى 396 شابا عبر مراحل المبادرة المختلفة، كما أن السلع الغذائية سيتم مراقبة جودتها وصلاحيتها من جانب الجهات المعنية فى المحافظات، وعلى رأسها مديريات الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك.