اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء

الخميس، 22 أبريل 2021 02:47 م
محافظ الإسكندرية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، فى وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بميدان الجندى المجهول بالمنشية، وذلك بمناسبة الاحتفال بانتصار العاشر من رمضان، وذلك بحضور اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وجميع القيادات الأمنية بالمحافظة.

وقد هنأ محافظ الإسكندرية  الرئيـس عبدالفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة، ورجال القوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، والانتصارات التى حققها جيل أكتوبر من رجال قواتنا المسلحة الباسلة سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.


الاسكندرية

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