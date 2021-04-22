مجلس الشعب السورى: 11 طلبا للترشح للرئاسة حتى الآن من بينهم بشار الأسد

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أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، أن إجمالي طلبات الترشح للرئاسة حتى الآن بلغت 11 طلبا.

وقال صباغ - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية، إن المجلس تلقى اليوم الخميس 5 إشعارات من المحكمة الدستورية العليا تفيد بتقديم كل من أحمد يوسف عبد الغني وناهد محمد أنور الأيون الدباغ ومحمد صالح أسعد الحاج عبدالله وعبد الحنان خلف البدوي ومحمود أحمد مرعي طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، ليرتفع عدد طلبات الترشح حتى الآن إلى أحد عشر .

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ قد أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الدستور السوري اعتبارا من 19 أبريل الجاري، داعيا الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد قد تقدم أمس بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية .