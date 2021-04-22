اليوم السابع
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قوافل أبواب الخير تصل دمياط لتوزيع 80 طنا مواد غذائية ودواجن لـ6 آلاف أسرة

الخميس، 22 أبريل 2021 11:23 ص
قوافل أبواب الخير تصل دمياط لتوزيع 80 طنا مواد غذائية ودواجن لـ6 آلاف أسرة قوافل صندوق تحيا مصر
كتب مدحت وهبة

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واصلت قوافل صندوق تحيا مصر لليوم العاشر على التوالي توفير المواد الغذائية والدواجن للأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن حملة أبواب الخير التي أطلقها الصندوق بمناسبة شهر رمضان المعظم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وشركة اعمار مصر.
 
واستقبلت اليوم محافظ دمياط، الدكتورة  منال عوض ، قافلة أبواب الخير وتتضمن 72 طنا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 8 أطنان من الدواجن ليتم توزيعها على 6 ألاف أسرة مستحقة.
 
من جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن حملة أبواب الخير تأتي تنفيذا  لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية التي يقدمها الصندوق للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم
 
وأضاف : استطاعت الحملة توصيل المواد الغذائية والدواجن إلى نحو 326 ألف أسرة في 18 محافظة حتى الآن وهي:: شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والقاهرة، الجيزة، والغربية، والبحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر ، ودمياط ومن المزمع الاستمرار في عملية التوزيع وصولا إلى 650 ألف أسرة خلال الأيام القادمة.
 
وأضاف أن قوافل الحملة مستمرة فى توفير المواد الغذائية والدواجن طوال شهر رمضان، لتحصل كل أسرة على كرتونة تتضمن (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي، وكيلو بلح)، كما يتم توزيع الدواجن في شكل شنطة تزن 1.2 كيلو جرام، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة لافتا الى  أن الحملة تقوم أيضا  بتوفير 35500 وجبة جاهزة لإفطار الصائمين في 16 محافظة يوميا، منها 1500 وجبة إفطار في القاهرة الكبرى 
 
و أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر على أن حملة أبواب الخير تم التحضير لها بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن الحملة تستهدف المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، مع مراعاة الوصول إلى الفئات المستحقة في المناطق النائية، كحلايب وشلاتين، وقرى أسوان ، وشمال سيناء.
 
يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3  أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
 
توزيع المواد الغذائية والدواجن على الأسر الأولى بالرعاية
توزيع المواد الغذائية والدواجن على الأسر الأولى بالرعاية

توفير المواد الغذائية والدواجن للأسر الأولى بالرعاية
توفير المواد الغذائية والدواجن للأسر الأولى بالرعاية

قوافل أبواب الخير تصل دمياط
قوافل أبواب الخير تصل دمياط

قوافل أبواب الخير
قوافل أبواب الخير

قوافل صندوق تحيا مصر لليوم العاشر لتوفير المواد الغذائية
قوافل صندوق تحيا مصر لليوم العاشر لتوفير المواد الغذائية

قوافل صندوق تحيا مصر
قوافل صندوق تحيا مصر
 

قوافل الخير لصندوق تحيا مصر

قوافل الخير بدمياط

اخبار مصرية

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