في شراكة مع جولدز جيم مصر.. NASM توسع نطاقها في مصر ومنطقة شمال أفريقيا

مؤسسة NASM هي المؤسسة الرائدة في اعتماد المدربين المحترفين للياقة البدنية، وتعمل في الوقت الحالي على توسيع نطاق خدماتها في مصر من خلال شراكتها مع جولدز جيم. سيوفر جولدز جيم دورات و برامج "المدرب الشخصي المعتمد" الحصرية من NASM ومجموعة من البرامج التعليمية الجديدة المترجمة إلى اللغة العربية لمحترفي اللياقة البدنية في مصر.

"نحن سعداء لتوسيع نطاق برامجنا القائمة على المنهجية والأدلة المعترف بها دوليًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تدعم هذه الشراكة شبكتنا المتنامية من الشركاء الحاليين في المنطقة و التي تتضمن المملكة العربية السعودية والأردن والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة. كما أنها تمكننا من دعم المزيد من محترفي اللياقة البدنية في نمو حياتهم المهنية باستخدام الأدوات والمعرفة وإطار العمل لتحقيق النجاح - لوري مكارتني ، رئيس NASM و Ascend Learning's Global Fitness and Wellness Group"

هذه الشراكة سوف تساعد في زيادة فرص و كفاءة التدريب وتأهيل المدربين المحترفين لتكون بمثابة المعيار الأمثل في التدريب.

"نحن متحمسون لتقديم شهادات NASM - الشهادات الأكثر شهرة في عالم اللياقة البدنية وستعمل هذه الشراكة على ترقية محترفي اللياقة البدنية لدينا وتعليم أسس اللياقة البدنية بأكملها في مصر - احمد سنه الرئيس التنفيذي لجولدز جيم مصر"

تشترك NASM مع 48 دولة حول العالم لتوفير شهاداتها المعتمدة و المعترف بها دوليا في مجالات تدريب اللياقة البدنية والتغذية و غيرها. يعمل محترفين اللياقة البدنية الحاصلون على شهادات NASM في أكثر من 80 دولة حول العالم.

"نحن واثقون من أن شهاداتنا ومواردنا هم الأفضل وأنها ستساعد في تحويل شكل و منهجية اللياقة البدنية في مصر، سواء من خلال تشجيع المهتمين بالتدريب على دخول مجالات تدريب اللياقة البدنية أو إلهام مؤسسات رياضية و صحية للمعرفة المزيد عن NASM

ناثان هايلاند ، مدير تطوير الأعمال الدولية ب NASM".

بخبرة 34 عام في تقديم أفضل البرامج التدريبية للعالم، تعتبر NASM الأفضل في تأهيل واعتماد متدربيها بسبب الجودة العالية لمقدمي برامج اللياقة البدنية والاحترافية العلمية لبرامجهم. تقدم NASM أفضل برنامج للتدريب الشخصي المعتمد بالإضافة إلى برامج NASM Elite و Career About Kickstarter و Online Health Coach.أما جولدز جيم فهو تأسس في عام 1997 و يمتلك و يدير أربع أكاديميات في مصر تحت اسم Gold's Gym Academy و التي تعتبر من أهم مقدمي خدمات التعليم والتدريب في مجال اللياقة البدنية في مصر ومنطقة شمال إفريقيا. ساعد جولدز جيم - مصر أكثر من 10000 متخصص في اللياقة البدنية من خلال تأهيلهم واعتمادهم ليصبحوا محترفين في عالم اللياقة البدنية.