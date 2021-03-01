فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير.. تعرف على أخر مهلة للسداد

كتبت هبة السيد

تحصل الشركة المصرية للاتصالات WE، فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2021 عن آخر ثلاثة أشهر، حيث بدأت في تحصيل الفاتورة في منتصف يناير الماضي، وتنتهي آخر مهلة لتحصيل الفاتورة 14 مارس مع صدور الفاتورة الجديدة لشهر مارس.

فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2021 يتم سدادها بدءا من 15 يناير ولمدة شهر حتى 14 فبراير، ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14 مارس ثم يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط "إرسال واستقبال".

ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.

ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بوقف خدمة الإنترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات، يبلغ أعداد مشتركي التليفون الأرضى ما يزيد عن 10 مليون مشترك حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2020.