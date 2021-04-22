اليوم السابع
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الخميس، 22 أبريل 2021 09:48 م
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ضبط مستريح جمع 7 ملايين جنيه من ضحاياه بكفر الشيخ

الخميس، 22 أبريل 2021 07:45 م
ضبط مستريح جمع 7 ملايين جنيه من ضحاياه بكفر الشيخ متهم بالنصب، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بكفر الشيخ) لقيامه  بالنصب على ( عدد من المواطنين) والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من (7 مليون جنيه) لإستثمارها فى تجارة الأعلاف مقابل أرباح شهرية ، إلا أنه إنقطع عن تسديد الأرباح ولاذ بالفرار، وبمواجهته أقر بوجود معاملات مالية بينه وبين الشاكين ، إلا أنه تعثر مادياً فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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توظيف الاموال

الداخلية

جهود الداخلية

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