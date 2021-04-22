ضبط مستريح جمع 7 ملايين جنيه من ضحاياه بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بكفر الشيخ) لقيامه بالنصب على ( عدد من المواطنين) والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من (7 مليون جنيه) لإستثمارها فى تجارة الأعلاف مقابل أرباح شهرية ، إلا أنه إنقطع عن تسديد الأرباح ولاذ بالفرار، وبمواجهته أقر بوجود معاملات مالية بينه وبين الشاكين ، إلا أنه تعثر مادياً فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
متهم بالنصب، ارشيفية
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