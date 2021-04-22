اليوم السابع
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ضبط مخدر ماريجوانا على شكل قطع حلوى مع راكبين قادمين من هولندا.. صور

الخميس، 22 أبريل 2021 06:22 م
ضبط مخدر ماريجوانا على شكل قطع حلوى مع راكبين قادمين من هولندا.. صور
كتب أحمد مصطفى

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تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى من ضبط راكبين من جنسية أجنبية، بحوزتهما مخدر الماريجوانا، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة الخطوط الهولندية القادمة من امستردام، حيث استوقف محمود سعيد جوهر رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر الراكبين أثناء محاولتهما الخروج بحقائبهما من بوابة اللجنة الجمركية، والذين أنكرا حيازتهما لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

 

وطلب أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 تفتيش حقائبهما علي جهاز الفحص بالأشعة كل على حدة، الأولى بواسطة مصطفي رأفت الصاوي مأمور الجمرك، والثاني بواسطة أحمد محمد البحيرى مأمور الجمرك تحت إشراف طاهر خفاجي رئيس القسم والذين تلاحظ لهم وجود كثافات عضوية وسط متعلقات وملابس الراكبين داخل حقائبهما، قام أسامة محمد دياب مديرالجمرك بتكليف كل من محمد نسيم ابو العز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب الأول، وسامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب الثاني "يدويا".

 

وأسفر التفتيش عن ضبط 4 علب دائرية بداخل كل علبة 10 قطع من مخدر الماريجوانا على شكل حلوي، و6 قطع خاصة بالسجائر الإلكترونية بكل واحدة زيت من مخدر الماريجوانا و3 قطع من مستلزمات السجائر الإلكترونية بحوزة الراكب الأول، و3 قطع خاصة بالسجائرالإلكترونية بكل واحدة زيت من مخدر الماريجوانا، و3 قطع من مستلزمات السجائرالإلكترونية بحوزة الراكب الثاني، وأمر "دياب " بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذى أحال الراكبين للنيابة المختصة.

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