ضبط عناصر إجرامية وتنفيذ 1272 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الامن حملة أمنية مكبرة، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة، والهاربين من احكام قضائية، كذلك العناصر الإجرامية الخطرة، حيث تم ضبط 29 قطعة سلاح، وتم تنفيذ 1272 حكما قضائيا متنوعا.

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وقد أسفرت جهود الحملة وفق بيان اليوم، عن ضبط 3 بندقية آلية عيار 7,62×39، و8 بندقية خرطوش عيار 12، و19 فرد روسي محلي الصنع 7 قطع سلاح أبيض بإجمالى 29 قطعة سلاح، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة.

وإستكملت الحملة أعمالها مجال ضبط قضايا المخدرات وتم ضبط "3" لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي "10" جرام و "5" قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنواحوالي "12" جراما ومبلغ مالي، و"2" هاتف محمول حيازة عامل، ومقيم مركز جرجا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وتم ضبط "14" قرص تامول المخدر ومبلغ مالي.

وفى مجال مكافحة جرائم السرقات العامة تبلغ لقسم ثان سوهاج من ضبط صاحب مخبز، ومقيم قسم ثان سوهاج عن قيام شخص مجهول بدخول مسكنه وسرقة دراجة هوائية وبعض المتعلقات ولا يتهم أحد بالسرقة، وبإجراء التحريات السرية توصلت إلى صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ومقيم قسم أول سوهاج عقب استصدار أذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وضبط المسروقات بإرشاده.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ "1272" حكما، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 402 مخالفة مرورية.