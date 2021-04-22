ضبط عاطل بحوزته 9 طرب من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فرع سوهاج، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى من إلقاء القبض على "عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج وبحوزته 9 طرب من مخدر الحشيش وكمية أخرى مجزئة معده للبيع، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتروسيكل وذلك بقصد الإتجار

جاءت الحملة، بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة، عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات،" فرع سوهاج" مفادها قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، متخذا من دائرة مركز شرطة العسيرات، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنه متلبس بالحرز والحيازة.

وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" فرع سوهاج" ، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظ سوهاج ، وبحوزته 9 طرب من مخدر الحشيش بالإضافة كمية كبيرة من ذات المخدر مقطعة لأجزاء للبيع، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وتروسيكل.

جاءت عملية الضبط، بدائرة المركز وبمواجه المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط، أقرو بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، والهاتف المحمول للإتصال بالعملاء، والتروسيكل للتنقل وترويج المواد المخدرة على عملائه، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.