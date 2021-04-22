ضبط شخص يصرف معاش والدته المتوفية بدون وجه حق فى بورسعيد

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى إحدى الهيئات الحكومية بالإسماعيلية بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الهيئة بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى بمحافظة بورسعيد) بالإستمرار فى صرف المعاش الخاص بوالدته بموجب توكيل رسمى عام وعدم إخطاره هيئة التأمين الإجتماعى بوفاتها لإيقاف صرف المعاش بالمخالفة للقانون، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة دون وجه حق .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.