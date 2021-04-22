سقوط مستريحى المنظفات بعد جمعهما 10 ملايين جنيه من ضحاياهما

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "فرع الإدارة بشمال الصعيد" من عدد (5) أشخاص ضد كلاً من (أحد الأشخاص - سيدة)، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة المنظفات ومعدات النقل الثقيل وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قاما بالاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهما بتلقى مبالغ مالية من الشاكين، بلغت (عشرة ملايين جنيه)، وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها فى المجال المشار إليه، مُقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، وعقب ذلك امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، بالمُخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.