اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 10:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

روسيا تعلن عن إبرامها عقدا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" فى مصر

الخميس، 22 أبريل 2021 10:22 ص
روسيا تعلن عن إبرامها عقدا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" فى مصر لقاح سبوتنيك V
كتب - سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت موسكو أنها أبرمت عقدا كبيرا لإنتاج عشرات ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في مصر.

وحسب موقع روسيا اليوم، أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في بيان أصدره اليوم الخميس، أن العقد الذي أبرمه مع شركة Minapharm المصرية للأدوية وشركة ProBioGen التابعة لها، ومقرها في ألمانيا، يقضي بإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي في مصر سنويا في المرحلة الأولى.

وأشار البيان إلى أن الطرفين ينويان إطلاق عملية نقل التقنية في المستقبل القريب من أجل الشروع في إنتاج اللقاح الروسي في مصانع Minapharm بالقاهرة اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري.

وكانت قد وافقت هيئة الدواء المصرية، على منح الترخيص الطارئ للقاح سبوتنيك v، فى إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات مصر من اللقاحات للتصدى لجائحة فيروس كورونا.

 

 
 
 

 


مصر

روسيا

لقاح كورونا

فيروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة