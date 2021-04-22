اليوم السابع
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الخميس، 22 أبريل 2021 08:29 م
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رئيس مياه المنوفية يتابع شكوى سكان شارع أبو خضرة بشبين الكوم

الخميس، 22 أبريل 2021 07:00 م
رئيس مياه المنوفية يتابع شكوى سكان شارع أبو خضرة بشبين الكوم الدكتور محمد نجيب رئيس مياه المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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توجه الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية يرافقه المهندس سمير منصور رئيس قطاع التشغيل والصيانة والمهندس حمد شبل رئيس فرع شبين الكوم لبحث شكوى مواطنى شارع أبو خضرة المتفرع من شارع المرور الجديد بشبين الكوم.

وأصدر تعليماته بضرورة إنهاء شكوى المواطنين فى أسرع وقت للمساهمة فى تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار حرصه الدائم على الاستفادة من الاستثمارات التى تقوم الدولة بضخها فى البنية التحتية وكذلك الوصول لمستوى الجوده الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام.

 


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