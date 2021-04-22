دراسة: آلام الظهر على المدى الطويل تعرض النساء لمضاعفات صحية خطيرة

ندي سليم

توصلت دراسة جديدة صادرة عن مركز بوسطن الطبى الأمريكى، إلى وجود علاقة بين ارتفاع مخاطر الوفيات لدى النساء اللاتى يعانين من آلام الظهر مقارنة بالنساء غير المصابات بآلام الظهر ، طبقا لما ورد فى موقع ميديكال إكسبريس.





وقالت الدراسة إن آلام الظهر لدى الرجال لم ترتبط مع الوفيات، ما يشير إلى أن العواقب طويلة المدى لآلام الظهر قد تختلف حسب الجنس، حيث تشير النتائج الإجمالية إلى أن آلام الظهر الخفيفة (الألم الذي لا يمنع الشخص من ممارسة الرياضة أو القيام بالأنشطة اليومية) من غير المرجح أن تؤثر على طول حياة الفرد، لكن خطر الوفاة زاد بين البالغين الذين يعانون من آلام الظهر الشديدة.

واكد الباحثون أن آلام الظهر هى السبب الرئيسى للإعاقة فى جميع أنحاء العالم، وترتبط الإعاقة وعدم النشاط عمومًا بزيادة معدل الوفيات، حيث يعانى أكثر من 80% من الأمريكيين من آلام الظهر فى مرحلة ما من حياتهم، ومن المرجح أن تعانى النساء الأكبر سنًا من آلام الظهر.

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك بعض العوامل التى تؤدى إلى تفاقم آلام الظهر مثل أنشطة الحياة اليومية و زيادة الوزن ، حيث رتبطت آلام الظهر أيضًا بضعف التوازن والسقوط، ما قد يؤدي إلى كسور الهشاشة، وترتبط هذه الكسور بزيادة معدل الوفيات.

وتستهدف الدراسة فهم التأثيرات طويلة المدى لآلام الظهر التى تحد من النشاط على الصحة العامة والبحوث لتحسين علاج آلام الظهر على مدار حياة المرضى، بعد أن لاحظ الباحثون ارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بآلام الظهر فى الدراسات التى شملت النساء فقط، لذا أوصت الدراسة بأهمية العلاج المبكر لآلام الظهر لدى النساء لخفض معدلات الوفيات.