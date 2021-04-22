"حياة كريمة" تصل رمادي إدفو بأسوان وبدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى.. صور

أسوان - صلاح المسن

تواصل الدولة المصرية تنفيذ مبادرة حياة كرية.. ففي قرية الرمادي بمركز إدفو شمال غرب محافظة أسوان بدأت بشائر المبادرة الرئاسية فى الظهور.

ووجه محمد عبد الحميد من أهالي الزنيقة بالرمادي قبلي، الشكر لرئيس الجمهورية علي المبادرة، مضيفا أن مدرسة الرمادي قبلي الابتدائية - من مشروعات حياة كريمة وتخدم نجع الزنيقة والقري المجاورة، موضحا أنه يجري حاليا تغطية القرية بالكامل بالصرف الصحى، وناشد بإنشاء مكتب سجل مدني بالقرية ونقطة شرطة وشهر عقارى.

ويشاركه الرأي سيد طاهر، من أهالي الزنيقة، أنهم يتقدمون بخالص الشكر لرئيس الجمهورية والقيادات التنفيذية لإدراج قريتهم ضمن مبادرة حياة كريمة مما يعمل علي دعم القرية وتنميتها في كافة المجالات.

في نفس السياق تتابع الجهات التنفيذية معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى، وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الإسراع بتنفيذ الأعمال المطلوبة في هذه المشروعات على أن يقوم كل قطاع بإعداد تقرير شهرى محدد فيه الخطة الزمنية بتوقيتات البدء والنهو لها ، بجانب عرض التحديات والمعوقات أولاً بأول حتى لا تؤثر سلبياً على معدل التنفيذ لها بما يتواكب مع توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى تطلعات وآمال مواطني المحافظة في جنى ثمار هذا البرنامج التنموي الضخم ،

لافتاً إلى أن مشروعات البرنامج الرئاسي تستهدف التطوير الشامل لـ 31 قرية رئيسية و 114 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بعد إدراج الأخيرة ضمن البرنامج ، وهى تتضمن مشروعات إنشاء 21 مجمع خدمى منها 13 مجمع بإدفو و 8 مجمع بكوم أمبو بتكلفة إجمالية 190 مليون جنيه بها مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية .

وأضاف اللواء أشرف عطية بأن معدلات تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تسير بوتيرة سريعة بنسبة 40 % لإدخال خدمة الصرف الصحى بتكلفة تصل لنحو 1.9 مليار جنيه تشمل 3 مشروعات ستخدم 9 قرى بكوم أمبو ، بجانب 11 مشروع سيخدم 24 قرية بإدفو وهو الذى يتوازى مع مشروعات شركة مياه الشرب لإنشاء 8 محطات والشبكات المرتبطة بها ، فضلاً عن تأهيل 9 ترع بكوم أمبو بأطوال 38.8 كم ، وأيضاً تأهيل 20 ترعة بإدفو بأطوال 100 كم بتكلفة إجمالية 376 مليون جنيه، ليتواكب مع إنشاء 50 كوبرى على الترع بالمركزين ، وأيضاً إنشاء 8 مراكز شباب .

لافتاً إلى أن برنامج تطوير الريف المصرى يضم إنشاء 10 مدارس تخدم 7 قرى بكوم أمبو وإدفو تضم 126 فصل دراسى بتكلفة 56.2 مليون جنيه ، بجانب 9 نقاط إسعاف ، مع تجديد شبكات الكهرباء لـ 10 قرى بكوم أمبو وإدفو ،

ووجه أشرف عطية إلى البدء في جلسات الإستماع مع المواطنين بمركز نصر النوبة ، بالإضافة إلى حصر الإحتياجات الجماهيرية على أرض الواقع من كافة القطاعات للوقوف على المشروعات المخطط تنفيذها على مستوى 46 قرية لرفع جودة الخدمات لـ 143.5 ألف نسمة .

مشيداً بمبادرة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتنظيم ندوات توعية للرد على إستفسارات وتساؤلات المواطنين عن مكونات وعناصر المشروعات الجارى تنفيذها من أجل تحقيق التلاحم بين الجانبين التنفيذي والمجتمعى على أن يتم التوسع في هذه المبادرة لتشمل مشروعات لباقى القطاعات الخدمية وبشكل مركزى.



حياة كريمة تصل رمادي إدفو بأسوان (1)



حياة كريمة تصل رمادي إدفو بأسوان (2)



حياة كريمة تصل رمادي إدفو بأسوان (3)



حياة كريمة تصل رمادي إدفو بأسوان (4)