حبس "أم عبده" مستريحة المنوفية بتهمة الاستيلاء على 500 مليون جنيه من المواطنين

قنا _ صابر سعيد

قررت النيابة العامة بقنا، حبس "هالة.ز" وشهرتها أم عبده، مستريحة المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل أستاذ جامعي ومهندس بكفالة 2000 جنيه، بالإضافة إلى إخلاء سبيل إبنتيها.

وكانت الأجهزة الأمنية في قنا، قد تمكنت من ضبطت مستريحة المنوفية بعد إتهامها بالنصب على المواطنين بمركز الباجور، محافظة المنوفية، والإستيلاء منهم على قرابة 500 مليون جنيه.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من قسم قنا، بتمكن قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إيهاب رئيس مباحث البندر والرائد بسام حمزة معاون أول المباحث، والنقيب محمد جمال عبد القادر، معاون المباحث من ضبط هالة. ز.م.، وشهرتها أم عبده، بتهمة النصب على المواطنين بمركز الباجور في المنوفية وفرت هاربة إلى قنا، بعد أن إستولت على قراية 500 مليون جنيه.