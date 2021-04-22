جمارك المطار تحبط تهريب كمية من زيت ومخدر الماريجوانا

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط كمية من زيت ومخدر الماريجوانا وعدد من مستلزمات السجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الهولندية القادمة من امستردام استوقف محمود سعيد جوهر رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكبين يحملان جنسية أجنبية أثناء محاولتهما الخروج بحقائبهما من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معهما أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجابا بالنفى.

وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بالأشعة كل على حده الأول بواسطة مصطفى رأفت مأمور الجمرك والثاني بواسطة أحمد محمد مأمور الجمرك تحت إشراف طاهر خفاجي رئيس القسم والذين تلاحظ لهم وجود كثافات عضوية وسط متعلقات وملابس الراكبين داخل حقائبهما.

وبالعرض على أسامة محمد دياب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من محمد نسيم وسامي نبيل مأمورى الجمرك تحت إشراف أحمد سيد إبراهيم مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكبين فتبين وجود 4 علب دائرية بداخل كل علبة 10 قطع من مخدر الماريجوانا على شكل حلوى، و6 قطع خاصة بالسجائر الإلكترونية بكل واحدة زيت من مخدر الماريجوانا و3 قطع من مستلزمات السجائر الإلكترونية مخبأة بين طيات ملابس الراكب الأول، وعدد 3 قطع خاصة بالسجائر الإلكترونية بكل واحدة زيت من مخدر الماريجوانا، و3 قطع من مستلزمات السجائر الإلكترونية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب الثانى .

قرر أسامة دياب مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 43 و 44 لسنة 2021 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .